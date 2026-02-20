Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sakaryaspor'da Hakan Kutlu dönemi bitti!
Sakaryaspor, devre arasında göreve getirilen teknik direktör Hakan Kutlu ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, teknik direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayırdığını bildirdi.

Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Hakan Kutlu ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Devre arasında teknik direktörlüğe getirilen Kutlu ile 7 maça çıkan Sakaryaspor, 5 mağlubiyet 2 beraberlik yaşadı.

