Son dakika: Fenerbahçe açıkladı! Milan Skriniar’ın sakatlık durumu belli oldu

Giriş Tarihi: 20.02.2026 13:45 Son Güncelleme: 20.02.2026 14:32

Son dakika haberi: Fenerbahçe, Milan Skriniar’ın Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlığa ilişkin açıklamada bulundu. Fenerbahçe, Skriniar’ın sağ kasığında kısmi yırtık tespit edildiğini bildirdi.

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın sakatlık durumu belli oldu. Fenerbahçe, sakatlığa ilişkin açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar'ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

Slovak futbolcunun 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

