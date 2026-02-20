Son dakika: Fenerbahçe açıkladı! Milan Skriniar’ın sakatlık durumu belli oldu

Fenerbahçe'de Milan Skriniar'ın sakatlık durumu belli oldu. Fenerbahçe, sakatlığa ilişkin açıklamada bulundu.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın kaptanı Milan Skriniar'ın dün akşam oynanan Nottingham Forest maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sağ kasığında kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.
Slovak futbolcunun 4 ila 6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.