CANLI | Süper Lig’de Konyaspor - Galatasaray maçı!

Giriş Tarihi: 21.02.2026 18:09

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Müsabakanın canlı anlatımı ve detayları haberimizde…

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gslatasaray'ı konuk edecek. Karşılaşma Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak.

Müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Samet Çavuş üstlenecek.

Konyaspor - Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Deniz Türüç, Olaigbe, Muleka, Kramer.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Sane, Barış Alper Yılmaz, Icardi.

GALATASARAY 55 PUANDA

Süper Lig'de geride kalan 22 haftada Galatasaray, 55 puan toplama başarısı gösterdi.

Okan Buruk'un öğrencileri bu süreçte 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ise şu ana kadar 20 puan topladı. Yeşil-beyazlılar bu süreçte 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı.

