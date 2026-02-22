Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh’tan Tsubasa sözleri!

Göztepe karşısında siyah-beyazlı formayla 3. golünü atan Oh, sosyal medya platformlarında siyah-beyazlı taraftarların kendisini çizgi karakter "Kaptan Tsubasa"ya benzetmeleriyle ilgili "Kendimi Tsubasa ile nasıl karşılaştırayım, tabii ki o bir çizgi karakter. Ben de isterim her maçta röveşata olsun fantastik goller atayım. Bugüne kadar böyle oldu, umarım böyle de devam eder. Kendimi Tsubasa ile karşılaştıramam." değerlendirmesinde bulundu.

Kendisini desteklemek için Tüpraş Stadı'na gelen Güney Koreli taraftarlara dair de Oh, "Öncelikle bu kadar yolu geldikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Bu, benim için bazen baskı unsuru da oluşturabiliyor. Sonuç olarak iki maçın ardından üçüncü maçta da gol katkısı sağlamak istedim. Kendimi bu konuda iyi hazırladım. Sonuç güzel oldu." diye konuştu.