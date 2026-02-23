Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ankara Keçiörengücü, Pendikspor'u tek golle geçti
Ankara Keçiörengücü, Pendikspor'u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, deplasmanda Atko Grup Pendikspor'u 1-0 yendi.

Stat: Pendik

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kadir Akıllı, Sabri Öğe

Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou (Dk. 86 Ahmet Karademir), Yiğit Fidan, Soldo, Furkan Doğan (Dk. 46 Sequeira), Bekir Karadeniz, Mesut Özdemir (Dk. 72 Hüseyin Maldar), Wilks, Denic, Thuram (Dk. 46 Hakan Yeşil), Clarke-Harris (Dk. 82 Görkem Bitin)

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hakan Bilgiç, Oğuzcan Çalışkan, Abdullah Çelik, Süleyman Luş, Hüseyin Bulut, İshak Karaoğul, Roshi, Rroca (Dk. 79 Halil Can Ayan), Ezeh, Diouf (Dk. 89 Ali Akman)

Gol: Dk. 40 Ezeh (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Dk. 15 Süleyman Luş, Dk. 68 Hakan Bilgiç, Dk. 87 Halil Can Ayan, Dk. 90+3 Emre Satılmış (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 16 Mesut Özdemir, Dk. 66 Soldo, Dk. 88 Sequeira (Atko Grup Pendikspor)

Ankara Keçiörengücü, Pendikspor'u tek golle geçti
