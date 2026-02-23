Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'a Emirhan Topçu'dan kötü haber!
Giriş Tarihi: 23.02.2026 16:09

Beşiktaş'a Emirhan Topçu'dan kötü haber!

Beşiktaş'ın Göztepe'yi mağlup ettiği maçta sakatlanarak oyundan çıkan Emirhan Topçu'nun sağlık durumu belli oldu.

Beşiktaş’a Emirhan Topçu’dan kötü haber!
  • ABONE OL

Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında sakatlanan Emirhan Topçu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibinizce başlanmıştır."

25 yaşındaki stoperin 4 ila 6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'a Emirhan Topçu'dan kötü haber!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz