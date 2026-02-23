Beşiktaş’a Emirhan Topçu’dan kötü haber!

Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında sakatlanan Emirhan Topçu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yayınladı.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şu ifadeler yer aldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı müsabakanın 70. dakikasındaki mücadelede sağ uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Emirhan Topçu'nun gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ uyluk arka adale (Biceps Femoris) tendonunda kanama ve kısmi yırtık tespit edilmiştir. Emirhan Topçu'nun tedavisine sağlık ekibinizce başlanmıştır."

25 yaşındaki stoperin 4 ila 6 hafta arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.