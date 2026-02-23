Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe Kritik 3 Puan İçin Sahaya Çıkıyor!
Giriş Tarihi: 23.02.2026 19:53

Fenerbahçe Kritik 3 Puan İçin Sahaya Çıkıyor!

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe, bu akşam sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek. Chobani Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadelede hakem Yasin Kol düdük çalacak.

Fenerbahçe Kritik 3 Puan İçin Sahaya Çıkıyor!
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ardından Fırat Aydınus, Serkan Balcı ve Serkan Korkmaz, Libero TV YouTube kanalında canlı yayında olacak. Fırat Aydınus, maça dair kritik hakem pozisyonlarını sadece Libero TV'de değerlendirecek.

Karşılaşma öncesinde Kasımpaşa'da iki önemli eksik dikkat çekiyor. Sakatlıkları bulunan Kerem Demirbay ile Rodrigo Becao, Fenerbahçe deplasmanında forma giyemeyecek.

Ev sahibi ekipte de benzer bir tablo söz konusu. Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Edson Alvarez ve Milan Skriniar, Kasımpaşa karşısında takımını yalnız bırakacak.

Öte yandan mücadele öncesinde iki takımın ilk 11'leri de belli oldu.

Kasımpaşa 11'i:
Gianniotis, Kamil Ahmet, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Diabate, Ben Ouanes, İrfan, Benedyczak, Cenk Tosun.

Fenerbahçe 11'i:
Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, Guendouzi, İsmail, Musaba, Asensio, Nene, Talisca.

Fenerbahçe Kritik 3 Puan İçin Sahaya Çıkıyor!
