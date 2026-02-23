Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol 1. Lig'de puan durumu
Giriş Tarihi: 23.02.2026 23:04 Son Güncelleme: 23.02.2026 23:05

Trendyol 1. Lig'de puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 27. hafta 4 maçla tamamlandı. Sezonun 27. haftası 4 maçla tamamlanırken Erzurumspor FK, liderliğini sürdürdü

AA
Trendyol 1. Lig’de puan durumu
  • ABONE OL

Haftanın kapanış mücadelesinde Amed Sportif Faaliyetler, sahasında İmaj Altyapı Vanspor'u 1-0 mağlup etti.

Sahasında Serikspor'u 4-0 yenen Erzurumspor FK, puanını 57'ye yükselterek liderliğini sürdürdü.

Trendyol 1. Lig'de 27. haftanın sonuçları, puan durumu ve 28. haftanı programı şöyle:

Sonuçlar:

Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor: 0-3

Boluspor-İstanbulspor: 0-1

Bandırmaspor-Atakaş Hatayspor: 4-0

Erzurumspor FK-Serikspor: 4-0

Arca Çorum FK-Eminevim Ümraniyespor: 2-0

Sipay Bodrum FK-Manisa FK: 1-2

Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor: 4-1

SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor: 5-0

Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor: 1-0

Puan durumu:

O G B M A Y AV P
1.ERZURUMSPOR FK 27 16 9 2 57 19 38 57
2.ESENLER EROKSPOR 27 16 8 3 65 22 43 56
3.AMED SPORTİF FAALİYETLER 27 16 6 5 56 30 26 54
4.ARCA ÇORUM FK 27 14 5 8 43 31 12 47
5.SİPAY BODRUM FK 27 13 6 8 55 28 27 45
6.ATKO GRUP PENDİKSPOR 27 12 9 6 38 22 16 45
7.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 27 11 8 8 36 36 0 41
8.MANİSA FK 27 11 7 9 42 40 2 40
9.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 27 10 9 8 51 34 17 39
10.BANDIRMASPOR 27 11 6 10 38 31 7 39
11.İMAJ ALTYAPI VANSPOR 27 10 8 9 39 29 10 38
12.BOLUSPOR 27 11 5 11 47 38 9 38
13.İSTANBULSPOR 27 9 11 7 36 39 -3 38
14.ÖZBELSAN SİVASSPOR 27 8 11 8 35 29 6 35
15.SMS GRUP SARIYER 27 10 4 13 30 35 -5 34
16.EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR 27 9 5 13 32 36 -4 32
17.SERİKSPOR 27 8 5 14 29 53 -24 29
18.SAKARYASPOR 27 6 6 15 34 52 -18 24
19.ATAKAŞ HATAYSPOR 27 0 7 20 19 74 -55 7
20.ADANA DEMİRSPOR 27 0 3 24 16 120 -104 -45

Not: Adana Demirspor'un 48 puanı silinmiştir.

28. hafta:

27 Şubat Cuma:

16.00 Esenler Erokspor-Boluspor (Esenler Erokspor)

20.00 İstanbulspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

28 Şubat Cumartesi:

13.30 İmaj Altyapı Vanspor-Erzurumspor FK (Van Atatürk)

13.30 Atakaş Hatayspor-Sipay Bodrum FK (Sarıseki Fuat Tosyalı)

20.00 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler (Aktepe)

1 Mart Pazar:

13.30 Serikspor-Özbelsan Sivasspor (Stat henüz açıklanmadı)

13.30 Adana Demirspor-Atko Grup Pendikspor (Yeni Adana)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

20.00 Sakaryaspor-SMS Grup Sarıyer (Yeni Sakarya Atatürk)

2 Mart Pazartesi:

20.00 Manisa FK-Arca Çorum FK (Manisa 19 Mayıs)

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Trendyol 1. Lig'de puan durumu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz