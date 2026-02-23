Sivasspor evinde Sakaryaspor’u 4 golle geçti! Caner Erkin kırmızı kart gördü...

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, ligin 27'nci haftasında Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda Sakaryaspor'u konuk etti. Özbelsan Sivasspor karşılaşmadan 4-1 galip ayrılarak puanını 35'e çıkardı.
6'ncı dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Manaj, kısa mesafede topu Ethemi'ye verdi. Ethemi'nin vuruşunda top kalecinin solundan direğe çarparak ağlara gitti: 1-0.
16'ncı dakikada Sivaspor atağında Ethemi'nin sol kanattan yaptığı ortada Appindangoye, Vukovic'ten dönen topu tekrar kaleye gönderdi. Kaleci Szumski'nin uzaklaştırmak istediği top, Okan'ın önünde kaldı. Okan'ın sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
20'nci dakikada gelişen Sivasspor atağında Sakaryaspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topla buluşan Charisis, topu ceza sahası solundaki Ethemi'ye aktardı. Ethemi'nin şutunda top ağlarla gitti: 3-0.
26'ncı dakikada gelişen Sakaryaspor'un sol kanattan kazandığı serbest vuruşta topun başına Caner geçti. Caner'in ceza sahası içerisine ortaladığı top, Salih'in kafa vuruşuyla ağlara gitti: 3-1.
CANER'DEN 12 MAÇTA 4 KIRMIZI
45'inci dakikada Sakaryaspor'da Caner Erkin hakeme itirazdan dolayı ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 3-1 tamamlandı.
53'üncü dakikada Sivasspor'da sol kanatta topla buluşan Manaj, kaleye yönlendikten sonra çektiği şutta top ağlara gitti ancak ofsayt bayrağı kalktı.
90'ıncı dakikada gelişen Sivasspor atağında, Avramovski'nin kaleye göndermek istediği top kaleciden de dönerek Manaj'ın önünde kaldı. Manaj'ın şutunda top ağlarla buluştu: 4-1.
Karşılaşma Sivasspor'un 4-1'lik galibiyeti ile sonuçlandı.
STAT: 4 Eylül
HAKEMLER: Gürcan Hasova, Mehmet Dura, Orhun Aydın Duran
ÖZBELSAN SİVASSPOR: Göktuğ, Mehmet Feyzi, Okan, Appindangoye, Emirhan, Yusuf Cihat (Dk. 84 Avramovski), Kamil (Dk.74 Mert), Charisis (Dk.90 Kerem Atakan), Ethemi (Dk.90 Emre Gökay), Malle (Dk.46 Okoronkwo), Manaj
SAKARYASPOR: Szumski, Ruan, Burak, Salih (Dk.46 Arif), Caner Erkin, Vukovic, Pena (Dk.64 Fofana), Mete Kaan (Dk.63 Emre), Soro (Dk.46 Emrecan), Owusu, Melih (Dk.46 Poyraz)
GOLLER: Dk.6 ve Dk. 20 Ethemi, Dk.16 Okan, Dk.90 Manaj (Özbelsan Sivasspor) - Dk.26 Salih (Sakaryaspor)
KIRMIZI KART: Dk.45 Caner (Sakaryaspor)
SARI KARTLAR: Appindangoye, Charisis (Özbelsan Sivasspor) - Burak, Salih, Vukovic, Emrecan (Sakaryaspor)