SON DAKİKA! Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının ilk 11’leri belli oldu

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Yasin Kol yönetecek.
Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 3 maçından galibiyetle ayrılmayı başardı. Haftaya zirvenin 3 puan gerisinde 52 puanla ikinci sırada başlayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın mağlup olmasıyla önemli fırsat yakaladı. Sarı-lacivertli takım, kazanması durumunda zirvede rakibiyle puanları eşitleyecek. Fenerbahçe, ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalmıştı.
İLK 11'LER
FENERBAHÇE XI: Ederson, Semedo, Çağlar, Oosterwolde, Levent, İsmail, Guendouzi, Musaba, Asensio, Nene, Talisca
KASIMPAŞA XI: Gianniotis, Kamil Ahmet, Opoku, Adem, Frimpong, Baldursson, Ben Ouanes, Diabate, İrfan Can, Benedyczak, Cenk.
FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK
Fenerbahçe, Kasımpaşa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Edson Alvarez ile Milan Skriniar, maçta forma giyemeyecek.
6 İSİM SINIRDA
Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Ederson Moraes, Nelson Semedo, Mert Müldür, Anthony Musaba, Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Antalyaspor maçında takımlarını yalnız bırakacak.