Gençlerbirliği 3 futbolcudan yoksun çalıştı!
Giriş Tarihi: 24.02.2026 20:58

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

AA
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Levent Şahin yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki haftanın ilk idmanına ısınmaya yönelik koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından saha kenarına kurulu platformlarda çeşitli pas organizasyonları çalıştı.

Antrenmanın ikinci bölümünde 5'e 5 oyun oynayan başkent ekibi, yarı sahada çift kale maçla günü tamamladı.

Tedavilerine devam edilen Oğulcan Ülgün, Sekou Koita ve Henry Onyekuru, sağlık ekibinin gözetiminde bireysel antrenman yaptı.

