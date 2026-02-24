Gençlerbirliği 3 futbolcudan yoksun çalıştı!

Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Levent Şahin yönetimindeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki haftanın ilk idmanına ısınmaya yönelik koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından saha kenarına kurulu platformlarda çeşitli pas organizasyonları çalıştı.
Antrenmanın ikinci bölümünde 5'e 5 oyun oynayan başkent ekibi, yarı sahada çift kale maçla günü tamamladı.
Tedavilerine devam edilen Oğulcan Ülgün, Sekou Koita ve Henry Onyekuru, sağlık ekibinin gözetiminde bireysel antrenman yaptı.