Juventus’ta Kenan Yıldız idmanda yer aldı!

Giriş Tarihi: 24.02.2026 16:15

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında yarın Galatasaray'ı konuk edecek Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, takımla birlikte çalıştı.

AA
Juventus'ta Galatasaray maçı hazırlıkları tamamlandı.

Juventus Antrenman Tesisleri'nde teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olan antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Top kapma çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel organizasyonların üzerinde duruldu.

Juventus'ta oynayan milli futbolcu Kenan Yıldız, antrenmanın başında bireysel olarak çalıştıktan sonra takımla beraber idmana katıldı.

Torino ekibi, yarın Allianz Stadı'nda TSİ 23.00'te Galatasaray'ı ağırlayacak.

