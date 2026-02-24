Kayserispor’un yeni teknik direktörü Erling Moe kente geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor prensip anlaşmasına vardığı Erling Moe'yi Kayseri'ye getirdi.

Erling Moe'yi Kayserispor Başkan Yardımcısı Süleyman Akın, Kayserispor Sportif Direktörü Muhammet Türkmen ve taraftarlar Erkilet Havalimanı'nda karşıladı. Sarı-kırmızılı takımın atkısını boynuna takan Erling Moe'ye taraftar tarafından çiçek takdim edildi. Norveçli teknik adam Kayserispor Tesislerine geçerek, yöneticilerle bir araya geldi.

Teknik Direktör Erling Moe, yarın 1,5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından takımla ilk antrenmanına çıkacak.

