Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kayserispor’un yeni teknik direktörü Erling Moe kente geldi
Giriş Tarihi: 25.02.2026 00:18

Kayserispor’un yeni teknik direktörü Erling Moe kente geldi

Kayserispor’un Norveçli yeni teknik direktörü Erling Moe, Kayseri’ye geldi.

İHA
Kayserispor’un yeni teknik direktörü Erling Moe kente geldi
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor prensip anlaşmasına vardığı Erling Moe'yi Kayseri'ye getirdi.

Erling Moe'yi Kayserispor Başkan Yardımcısı Süleyman Akın, Kayserispor Sportif Direktörü Muhammet Türkmen ve taraftarlar Erkilet Havalimanı'nda karşıladı. Sarı-kırmızılı takımın atkısını boynuna takan Erling Moe'ye taraftar tarafından çiçek takdim edildi. Norveçli teknik adam Kayserispor Tesislerine geçerek, yöneticilerle bir araya geldi.

Teknik Direktör Erling Moe, yarın 1,5 yıllık resmi sözleşmeyi imzalamasının ardından takımla ilk antrenmanına çıkacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor’un yeni teknik direktörü Erling Moe kente geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz