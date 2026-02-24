Luciano Spalletti açıkladı! Kenan Yıldız, Galatasaray maçında oynayacak mı?

KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

İtalya Serie A'da son oynanan Como maçında Kenan Yıldız sakatlık yaşamıştı. Karşılaşmanın ardından Spalletti, milli futbolcunun durumunu değerlendireceklerini belirtmişti.

Galatasaray'la oynayacakları maç öncesinde Spalletti, Kenan Yıldız'ın son durumunu paylaşarak şunları söyledi, "Bizim için Kenan, çok genç olmasına rağmen lider rolünde. Antrenmanlarda da liderlik rolünü çok güzel bir şekilde üstleniyor ve zor olan şeyleri kolay gibi gösteriyor. Kulübümüzde kalmak istedi. Bunlar bizim için çok önemli sinyaller. Kenan, bu zorlu maçta olmak istiyor. İradesi tamamen bu yönde. Antrenmanlara yarı seviyede katıldı diyebiliriz. 'Hazırım ve oynamak istiyorum.' dedi."