Luciano Spalletti açıkladı! Kenan Yıldız, Galatasaray maçında oynayacak mı?

Temsilcimiz Galatasaray, 5-2 kazandığı mücadelenin rövanşında Juventus ile kozlarını paylaşacak. İtalyan ekibinde teknik direktör Spalletti, karşılaşma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtaldı.
Spalletti, "Taraftarlarımızın yüreğine ihtiyacımız var bu maçta. Taraftarlarımızın desteğiyle burada kendimizi daha güçlü hissediyoruz. Zor bir dönemdeyiz ve zor bir maç olacak. Çünkü onlar bizim yanımızda olduğunda daha güçlü oluyoruz." dedi.
KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
İtalya Serie A'da son oynanan Como maçında Kenan Yıldız sakatlık yaşamıştı. Karşılaşmanın ardından Spalletti, milli futbolcunun durumunu değerlendireceklerini belirtmişti.
Galatasaray'la oynayacakları maç öncesinde Spalletti, Kenan Yıldız'ın son durumunu paylaşarak şunları söyledi, "Bizim için Kenan, çok genç olmasına rağmen lider rolünde. Antrenmanlarda da liderlik rolünü çok güzel bir şekilde üstleniyor ve zor olan şeyleri kolay gibi gösteriyor. Kulübümüzde kalmak istedi. Bunlar bizim için çok önemli sinyaller. Kenan, bu zorlu maçta olmak istiyor. İradesi tamamen bu yönde. Antrenmanlara yarı seviyede katıldı diyebiliriz. 'Hazırım ve oynamak istiyorum.' dedi."
KOSTIC YANITI
"Kostic'e bugüne kadar çok fazla şans vermediğimi ben de biliyorum. Teknik direktör olarak bazı tercihler yapmak zorundasınız. Kostic bir profesyonel ve birey olarak değerli, bu kulübe layık bir oyuncu. Sol ayağını çok iyi kullanabilen bir oyuncu. Onun çift ayaklı oluşunun avantajını kullanabiliriz. İçinden geçtiğimiz zor dönemde Kostic'ten daha fazla beklentim olabilir, o da kıymetini ortaya koyma imkanı olacaktır." dedi.