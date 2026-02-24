Okan Buruk’tan Juventus maçı öncesi tur mesajı! Osimhen’den transfer sözleri...

VICTOR OSIMHEN: "AYAKLARI YERE BASAN BİR TAKIMIZ

"İlk maçta ne oynadıysak bu maçta da onu oynamalıyız. Şu anda tek eksiğimiz RAMS Park olacak ama bir yandan da taraftarımıza sonuna kadar güveniyoruz, burada da bize destek olacaklar. Biz takım olarak ayakları yere basan bir takımız. RAMS Park'ta yaptığımız gibi devam etmemiz gerektiğini biliyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam etmek istediğimizi çok net biliyoruz.

Hiçbir maç kolay değildir artık. Hatta onların favori olduğunu da söyleyebilirdik. Şu anda da 90 dakika çok uzun sürecek. Ama herkes hazır bir şekilde bu maça çıkacaktır. Ligde aldığımız kötü sonuçtan sonra da burada iyi bir sonuç almamızın ayrıca böyle bir önemi de var."

"JUVENTUS'TAN KORKMUYORUZ"

"Ben nerede olursa olsun takıma öncülük yapmaktan sorumluyum. Hocamın bana verdiği görev bu. Kendi stadımızda nasıl oynadıysak burada da öyle oynayacağız. Buradaki taraftarların da ne kadar tutkulu olduğunu çok iyi biliyorum. Karşı taraftan korkmuyoruz ancak saygı da duyuyoruz aynı zamanda. Skor farkından dolayı rahatlamıyoruz."