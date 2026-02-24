Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sivas farka koştu Caner yine atıldı!
Giriş Tarihi: 24.02.2026

TRENDYOL 1. Lig'in 27. haftasında Sivasspor, sahasında Sakaryaspor'u 4-1 mağlup ederek alt sıralardan kurtulma yolunda önemli bir galibiyet elde etti. 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmada Yiğido'nun gollerini 6 ile 20. dakikalarda Valon Ethemi, 16'da Okan Erdoğan ve 90+1'de Rey Manaj attı. Tek sayısını 26. dakikada Salih Dursun ile bulan Sakarya ekibinde Caner Erkin, hakeme itirazdan 45+1'de ikinci sarıyı görerek kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Dört maç aranın ardından yeniden ilk 11'de sahaya dönen tecrübeli sol bek, yeşilsiyahlı forma altında bu sezon 4. kez kırmızı kart görmüş oldu. Caner'e Sakaryasporlu taraftarlar, sosyal medyada tepki gösterdi.

