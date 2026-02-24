Sivas farka koştu Caner yine atıldı!

TRENDYOL 1. Lig'in 27. haftasında Sivasspor, sahasında Sakaryaspor'u 4-1 mağlup ederek alt sıralardan kurtulma yolunda önemli bir galibiyet elde etti. 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmada Yiğido'nun gollerini 6 ile 20. dakikalarda, 16'dave 90+1'deattı. Tek sayısını 26. dakikada Salih Dursun ile bulan Sakarya ekibinde Caner Erkin, hakeme itirazdan 45+1'de ikinci sarıyı görerek kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

