Sivas farka koştu Caner yine atıldı!

TRENDYOL 1. Lig'in 27. haftasında Sivasspor, sahasında Sakaryaspor'u 4-1 mağlup ederek alt sıralardan kurtulma yolunda önemli bir galibiyet elde etti. 4 Eylül Stadyumu'ndaki karşılaşmada Yiğido'nun gollerini 6 ile 20. dakikalarda Valon Ethemi
, 16'da Okan Erdoğan
ve 90+1'de Rey Manaj
attı. Tek sayısını 26. dakikada Salih Dursun ile bulan Sakarya ekibinde Caner Erkin, hakeme itirazdan 45+1'de ikinci sarıyı görerek kırmızı kartla oyundan atıldı ve takımını 10 kişi bıraktı. Dört maç aranın ardından yeniden ilk 11'de sahaya dönen tecrübeli sol bek, yeşilsiyahlı forma altında bu sezon 4. kez kırmızı kart görmüş oldu. Caner'e Sakaryasporlu taraftarlar, sosyal medyada tepki gösterdi.