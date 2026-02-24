Beşiktaş'ta ara transfer döneminde kadroya dahil olan oyuncular takımın çehresini değiştirdi. Siyah-beyazlılar, hem yaş ortalamasını düşürdü hem maliyeti azalttı hem de sahada sonuç aldı. Kartal'ın yeni transferlerinden 5'i kısa sürede tabelaya da etki ederek farkı hissettirdi. Sergen Yalçın, Kolombiyalı kaleci Devis Vazquez dışında tüm transferleri izleyip onayladı. Yalçın, yaptığı tercihlerle hedefi 12'den vurmuş durumda.

ABRAHAM'IN 4'TE 1'İNE GELDİ, FIRTINA GİBİ ESTİ

Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya transferi sonrası İngiliz oyuncunun 4'te 1'i maaşa siyah-beyazlılara kazandırılan Güney Koreli forvet Hyeon- gyu Oh fırtına estiriyor. 24 yaşındaki futbolcu, hem maliyet hem de performans açısından tam isabet oldu. Abraham'ın bu sezon için imzaladığı kontrat 6 milyon Euro'ydu, Oh'un ise 1.5 milyon Euro... Güney Koreli oyuncu, 3 maç üst üste gol attı ve 1 de asisti bulunuyor.

SAVUNMANIN YENİ LİDERLERİ MEST ETTİ

Savunmaya liderlik etmesi için takıma dahil edilen Emmanuel Agbadou da alışma evresini tamamladı. Tecrübeli stoper, Göztepe karşısında performansıyla güven verdi. Savunmadaki güçlü duruşuyla taraftarlar arasında, "Hulkbadou" lakabı takıldı. Amir Murillo ise Valentin Rosier sonrası hücumda varlık gösteren bek özlemini dindirdi. İlk golünü Göztepe'ye karşı kaydeden Panamalı defans oyuncusu, hücum performansıyla da alkış aldı.

ALEV ALEV YANIYOR!

Kartal'ın yeni forveti Oh'un müthiş performansı Güney Kore basınını da coşturdu. The JoongAng'daki haberde, "Türkiye'ye transfer olan Hyeon-gyu Oh, üst üste üç maçta gol atarak mükemmel yeteneğini sergiledi. Beşiktaş'ın hücum hattı alev alev yanıyor" ifadesi kullanıldı. Hankyoreh ise "Oh'un şutu o kadar güçlüydü ki kaleci durduramadı" yorumunu yaptı.



ENERJİLERİ DE VAR SKORLARI DA…

ASLLANI de Beşiktaş forması altında ilk asistini yaptı. Arnavut futbolcu 1.5 ay Torino'da da oynamamanın olumsuz etkilerini üzerinden attı. Oynadıkça ritim yakalayan 23 yaşındaki oyuncu, Sergen Yalçın'ın yüzünü güldürdü. Siyah-beyazlıların, ara transfer döneminde Murillo gibi fırsat transferi olarak hamle yapıp renklerine bağladığı Junior Olaitan geldiği günden bu yana takıma ciddi enerji katmış durumda. Eski takımına karşı gol sevinci yaşayarak tabelaya etki etmeye başlayan Olaitan, kısa sürede ilk 11'in vazgeçilmezi oldu.