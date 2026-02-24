Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor’da Folcarelli’nin sakatlığı hakkında açıklama
Giriş Tarihi: 24.02.2026 15:36

Trabzonspor’da Folcarelli’nin sakatlığı hakkında açıklama

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Fransız futbolcu Tim Jabol Folcarelli'nin sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildiğini bildirdi.

DHA
Trabzonspor’da Folcarelli’nin sakatlığı hakkında açıklama
  • ABONE OL

Trabzonspor'da Süper Lig'in 23'üncü haftasında Gaziantep FK ile oynanan maçın 83'üncü dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Tim Jabol Folcarelli'nin sağlık durumuna ilişkin sağlık kurulu açıklamada bulundu.

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edildiğini belirtti.

Beşir, "Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 23'üncü haftasında oynadığımız Gaziantep FK maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Tim Jabol Folcarelli'nin yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sol ayak bileği dış yan bağlarında yırtık ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" ifadelerinde bulundu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor’da Folcarelli’nin sakatlığı hakkında açıklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz