Turun ödülü 2 milyon euro

Juventus
'u elemesi halinde son 16'ya kalacak Galatasaray'a UEFA'dan 11 milyon Euro playoff bonusu gelecek. Şampiyonlar Ligi
'nde grup aşamasında 1 milyon Euro galibiyet primi ödeyen yönetim, turun ödülünü 2 milyon Euro olarak belirledi. RAMS Park'taki karşılaşmada 5-2'lik görkemli bir galibiyete imza atan sarı-kırmızılı futbolcular, kritik deplasmanda da hata yapmadan hedefe ulaşmayı hedefliyor. Takımını rehavet konusunda uyaran teknik direktör Okan Buruk
'un, "İstanbul'da çok güzel bir galibiyet aldık. Ancak sevinebilmemiz için önce turu geçmeliyiz. Dikkatli olmazsak cezayı keserler. Hatasız ve birbirinize yardım ederek oynamak zorundasınız" diyerek uyarılarda bulunduğu öğrenildi. Galatasaray, turu geçmesi halinde UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İngiliz temsilcileri Liverpool
veya Tottenham ile eşleşecek. Bu arada Torino'daki Allianz Stadı'nda oynanacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Joao Pinheiro yönetecek.