Vincenzo Montella'dan Osimhen sözleri: "Yarınki maçta oynamazsa..."

A Milli Takımımızın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray'ın Juventus ile Torino'da oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Torino'daki maçı stadyumdan takip edecek olan Montella, "Dürüst olmak gerekirse, böyle bir sonuç beklemiyordum, ama gerçek şu ki; maçları her zaman olaylar belirler. Belli bir noktaya kadar çok dengeli bir maçtı. Ama Galatasaray'ın gücü beni şaşırtmadı. Uluslararası bir zihniyete sahip, harika bir takım. Maç, Cabal'ın kırmızı kart görmesiyle belirlendi. Galatasaray, sayısal üstünlüğünü çok iyi kullanmayı biliyordu." diye konuştu.

"TÜRK TAKIMLARININ İLERLEMESİNDEN MUTLUYUM"

Montella, "Juve ve Galatasaray arasında hangisi daha güçlü?" sorusunu "Birinin veya diğerinin üstünlüğü hakkında yorum yapmayacağım. Türk takımlarının ilerlemesinden mutluyum. Yüksek seviyede tecrübe biriktirmemize çok yardımcı oluyorlar." dedi.

KENAN YILDIZ SÖZLERİ

İtalyan teknik adam, Kenan Yıldız'ın form durumu hakkında "Çok oynadığınızda iniş çıkışlar olması normal, fiziksel ve zihinsel olarak bedelini ödeyebilirsiniz. Yıldız'ın forvette daha fazla desteğe ihtiyacı var ancak o üst düzey bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"BENİM TAVSİYEME İHTİYACI YOK"

Kenan'ın Juventus ile sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığının hatırlatılarak, bu konuda kendisinden fikir alıp almadığının sorulması üzerine 52 yaşındaki çalıştırıcı, "Onun benim tavsiyeme hiç ihtiyacı olmadı. Birlikteyken onunla çok konuşuyorum ama kimsenin dikkatini kulüplerden uzaklaştırmamaya çalışıyorum. Herkese yakınım ama baskıcı değilim. Yıldız kesinlikle çok önemli bir olgunluk seviyesine ulaştı ve Juve'nin bunu fark etmesi harika bir işaret" diye yanıt verdi.

"GENÇ OYUNCULARA ÖNEM VERİYORLAR"

Tecrübeli çalıştırıcı "İtalyan ve Türk futbolu arasındaki fark giderek daralıyor mu?" sorusunu ise "Şunu söyleyeyim ki, Türkiye'de yerli yeteneklere çok daha fazla korumacılık var. Kadroya en fazla 14 yabancı oyuncu alınabiliyor, ancak hareketin gelişimine yönelik katkı orta ve küçük kulüplerden geliyor. Yeni bir zihniyete sahipler, genç oyunculara gerçekten önem veriyorlar. Hepsi hazır değil ama onları sahaya sürmek için çok çalışıyorlar." şeklinde yanıtladı.

SEMİH KILIÇSOY SÖZLERİ

Montella "Kısa vadede göz önünde bulundurulması gereken Türk yetenekler var mı?" sorusu üzerine ise "İtalya'da Cagliari'de Semih Kılıçsoy var. Ve şunu söyleyebilirim: Onun gibi oyuncular daha da çok olacak. İşlerin daha da gelişeceğinden eminim. Türk futbol hareketi çok büyüyor." dedi.

OSIMHEN AÇIKLAMASI

Vincenzo Montella, Galatasaray karşısında 5-2'lik yenilginin rövanşında Juventus'un şansının ne kadar olduğu sorusunu "Futbol her zaman her şeyi açık bırakır. Galatasaray'ın önemli bir avantajı var, ancak her an oyunda kalmaları gerekiyor. Ligde Şampiyonlar Ligi'ndeki başarılarının bedelini ödediler. Juve, güçlü bir zihniyete sahip bir takımla karşılaşacak" diyerek yanıt verdi.

İtalyan teknik adam, Konyaspor maçında forma giyemeyen Osimhen'in fiziksel durumu hakkında ise "Galatasaray için duygusal bir itici güç. Güç dengesini muazzam derecede değiştiriyor. Takımın çehresini değiştiren bir oyuncu. Yarınki maçta oynamazsa bu şüphesiz Juve için büyük bir avantaj olacaktır." ifadelerini kullandı.