12 maçta 4 kırmızı kart gördü! Yollar resmen ayrıldı...

Giriş Tarihi: 25.02.2026 16:14

Sakaryaspor, deneyimli sol bek Caner Erkin ile yolların ayrıldığını açıkladı.

1'inci Lig'de alt sıralardan kurtulma yarışı veren Sakaryaspor'da sezon başında takıma dahil edilen Caner Erkin ile karşılıklı anlaşmayla yollar ayrıldı.

Yeşil-beyazlı forma ile bu sezon 12 maçta görev yapan Caner Erkin 4 kırmızı kart gördü. Gördüğü kırmızı kartlar nedeniyle 11 maç kaçıran tecrübeli futbolcu ile ilgili Sakaryaspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

