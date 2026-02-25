Adem Yeşilyurt’tan Fenerbahçe açıklaması

İzmir'in köklü temsilcisi Karşıyaka'nın bu sezon profesyonel yaparak vitrine çıkardığı Adem performansıyla Trabzonspor ve Maribor gibi kulüpleri peşine taktıktan sonra geçen hafta Fenerbahçe'ye imza attı. Sezon sonuna kadar Karşıyaka forması giymeye devam edip haziran ayında sarı-lacivertlilere katılacak genç futbolcu hedefleriyle ilgili açıklama yaptı. Adem, hayallerine kısa sürede ulaştığını, devamını da getireceğini dile getirdi.

'KARŞIYAKA'DA ŞAMPİYON OLARAK GİDECEĞİM'

Genç sağ kanat oyuncusu, "Aslında hayalimde bu kadar kısa sürede Fenerbahçe'ye transfer olmak yoktu. Büyük bir takımda oynamak herkesin hayalidir. Ben bunu çok kısa sürede başardım. İnşallah devamını da getireceğim. Zaten her Türk futbolcunun hayali milli formayı giymek. Milli formadan sonra da Avrupa. Fenerbahçe'ye adımımı attım, oradan da başarılı olup Avrupa'ya transfer olmak istiyorum. Avrupa'ya giderek hem Karşıyaka Spor Kulübü'ne hem de Fenerbahçe'ye inşallah daha çok gurur yaşatacağım. Geldiğim yeri de unutmayacağım. Ben Karşıyakalıyım sonuçta. Fenerbahçe'ye transfer oldum. Orada da başarılı olup Avrupa'da oynayacağım. Karşıyaka'daki en büyük hedefim şampiyon olarak gitmek, taraftarımızı gururlandırıp gitmek" dedi.

'ŞANSIMI İYİ KULLANDIM'

Karşıyaka'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün kendisine verdiği şansı iyi kullandığını belirten Adem, "Burhanettin hoca geldiğinde zaten hedefim daha çok netleşti. Çünkü gençleri seviyor, şans veriyor. Ben ilk maçlarda 15 dakika, 10 dakika oynuyordum. Bazen sadece kadroya giriyordum. Ama bekliyordum çünkü şansın bana geleceğini biliyordum. Hocamız gençleri seviyor, oynatıyor. O şans bana geldi. Hocamın güvenini boşa çıkarmadım. Çok iyi değerlendirdim. Sonra buralara geldi. Ama bu kadar kısa süre geleceğini cidden beklemiyordum. Burhanettin hocanın da zaten emeği çok üstümde. Onun sayesinde buralara geldim. İnşallah da devamlı getireceğim" diye konuştu.

'İYİ HAZIRLANIP FENERBAHÇE'DE FORMAYA ADAY OLACAĞIM'

Kendisine İngiltere'de Manchester City forması giyen Rayan Cherki ve Almanya'da Bayern Münih'te oynayan Michael Olise'yi örnek aldığını belirten Adem Yeşilyurt, "Benim kanadımda oynuyorlar. Onları örnek oluyorum şu anda. Aktifte iyi oyuncular. Sezon sonuna kadar inşallah iyi bir hazırlanma süreci geçireceğim bu 4 aylık süreçte. Fenerbahçe'ye gittiğim zaman formanın bir adayı olacağım" dedi.

U19 MİLLİ TAKIM'DA HEDEF ŞAMPİYONLUK

Karşıyaka'daki performansıyla U19 Milli Takımı'na da seçilen Adem Yeşilyurt, mart ayındaki UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçlarına da değindi. Genç futbolcu, "U19 Milli Takım'da kadro çok iyi. Çünkü hepsi iyi kulüplerden geliyor. Hocalar bin kişinin arasından özellikle seçiyor. Milli takımda kaynaşmayı iyi geçirdik. Çok iyi bir takım olduk. İnşallah İtalya'da da şampiyonlukla geri döneceğiz" ifadelerini kullandı.

'DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIM'

Kendisi gibi genç futbolcularla ilgili konuşan Adem, "Çok çalışsınlar. Çünkü nasibin nereden geleceği belli olmuyor. Şans geldi ben de iyi değerlendirdim. Onlar da çalışmayı asla bırakmasınlar. Hocamız fiziksel gelişim için zaten sezon başından beri benimle ilgileniyordu. Artık daha çok çalışıyorum. Sürekli çalışıyorum. Çünkü oradaki fiziksel kaliteyi gördüm. Maçı izledim. Orada kendimi bununla gösteremem. İnşallah orada da kalıcı olacağım" dedi.

'SOSYAL MEDYAYI KULLANMIYORUM'

Sosyal medyada kendisiyle ilgili videoları ilk başta takip ettiğini ardından olumsuz etkilenmemek için bakmadığını söyleyen Adem Yeşilyurt, "İlk önce gururlandırdım ama bana kötü yanı da var. İyi ve kötü yorumlar oluyor. Ben ilk başta biraz bakıyordum. Sonra ders aldım. Bakmamaya başladım. Bakmayınca performansım da arttı. Sosyal medyayı bu dönemlerde aniden patlayınca kullanmamak gerekiyor. Biraz uzaklaştım kendime geldim" diye konuştu.

BASATEMÜR'ÜN ADEM'E GÜVENİ TAM

Adem Yeşilyurt'a bu sezon altyapıdan Karşıyaka'nın A takımında şans verip vitrine çıkaran isim olan teknik direktör Burhanettin Basatemür genç futbolcunun çok iyi bir seviyeye geleceğini söyledi. Teknik direktörler olarak skor ve sportif başarının yanı sıra oyuncu yetiştirmenin görevleri olduğunu belirten Basatemür, "Biz antrenörler olarak Türk futboluna yeni bir şeyler katmak zorundayız. Bu sene başlarken Adem'le beraber birçok genç oyuncu oynamaya başladı. Ama bu nasip işidir. Bu değerlendirme işidir. Bu verilen fırsatları değerlendirme ile alakalı bir durum. Adem bunu çok iyi değerlendirdi. Önemli özellikleri var. Önemli yetenekleri var, önemli kabiliyetleri var. Ama geliştirmesi gereken yerleri de var. Bu şansları iyi kullandı, doğru oynadı. Bence hak ettiği bir teklif aldı" dedi.

'ADEM'İ HAZİRAN AYINDA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE GÖNDERECEĞİZ'

"Bu maddiyatın çok ötesinde bir şey" diyen Basatemür, "Türkiye'nin en büyük kulüplerinin böyle bir genç oyuncumuza talip olması onun açısından da kulübümüz açısından da değerli bir şey. Futbolun keyif alınacak yerleri aslında bunlar. Yoksa skor gelir geçer, başarı gelir geçer ama bu tip oyuncuları yetiştirme kulüp olarak bu tip oyunculara değer verme, kulübün değerini biraz daha yukarı çekiyor. Hem onun açısından hem bizim kulüp açısından güzel oldu. Fenerbahçe'nin ve birçok takımın onu istiyor olması çok değerli. Adem'i inşallah oraya haziran ayında güçlü bir şekilde göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

'OYUN GÖRÜŞÜ ÜST DÜZEYDE'

Adem'in oyun görüşünün üst düzeyde olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Topla ilişkileri, pas alışverişi, oyunu, çalım atması, pası vermesi, şutu birçok özellikleri var. Onun yanında da rakip savunmalara yaptığı çok iyi baskılar var. Çok şiddetli baskılar var. Günümüz futbolunda artık tek tip oyuncular istenmiyor. Çok yetenekli de olsa o yetenek yetmiyor. Bazen oynamak için veya yukarıya çıkabilmek için ikisinin birden bir arada olması onu çok ayrıcalıklı kılacaktır. Ben Adem'in en büyük özelliğinin en büyük farkının bu olduğunu düşünüyorum. Hem topla ilişkilerinin iyi hem de top rakibe geçtiğinde yaptığı savunma ve sert baskılar onu çok değerli kılacak. Zaten oraya gittiğinde görüldüğünde ben antrenör tarafından bunun da fark edileceğini, bu yönünün çok değerlendirileceğini ve onu iyi yerlere getirecek olanın da bu yönleri olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

'İLK FENERBAHÇE ARADI'

Adem Yeşilyurt bu sezon Karşıyaka'da oynamaya başladıktan sonra kendisini ilk olarak Fenerbahçe'den aradıklarını vurgulayan Burhanettin Basatemür, "İlk seyrettikleri maçtan sonra beni ilk olarak Fenerbahçe'den aramışlardı. O zaman da söylemiştim. Scout ekibinde Serkan hocamız var. Çok değerli bir hoca arkadaşımız. O aradı. Dikkatlerini çekmiş. Hemen ilk maçta çok beğendiklerini söylediler. Tabii diğer özelliklerini bizden de istiyorlar. Bize de soruyorlar. Biz de onlara gereken şeyleri söyledik. En iyi değerlendirmeyi yapmaları için oyuncunun bizdeki kayıtlı videolarını da gönderdik" dedi.

Çalıştırdığı takımlarda daha önce de Adem gibi birçok genç futbolcuya şans verip keşfeden Basatemür, Karşıyaka'da üst liglerde forma giyecek yetenekli çok oyuncu olduğunu da söyledi.

ALTAY DERBİSİ ÖNCESİ MESAJ

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Play-Off hattında yer alan Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür bu hafta oynayacakları Altay derbisini de değerlendirdi. Tecrübeli teknik adam, "Bu sene ligin yerel olması, bölgesel olması bu tip rekabetleri yeniden öne çıkardı. Gittiğimiz her yerde veya diğer takımların birbiriyle oynadıklarına baktığımız zaman o rekabetler yıllar sonra yeniden canlandı. Daha bir ses getirir hale geldi. Bizim için önemli bir maç. En iyi şekilde hazırlanmak istiyoruz. En güçlü şeklimizle maça çıkmak istiyoruz. İki büyük camianın güzel bir maçı olacak. Dostluk, centilmence geçmesi birinci önceliğimiz. Bunun olmazsa olmazı bu. Ama rekabet sahada yüzde yüz olacak. İnşallah skor açısından da oyun açısından da bizim istediğimiz şeyler olur" dedi.