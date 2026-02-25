Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alanyaspor'da Galatasaray hazırlıkları sürdürüldü!
Giriş Tarihi: 25.02.2026 21:01

Alanyaspor'da Galatasaray hazırlıkları sürdürüldü!

Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Alanyaspor'da hazırlıklar hız kesmedi.

İHA
Alanyaspor’da Galatasaray hazırlıkları sürdürüldü!
  • ABONE OL

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Daha sonra pas organizasyonları üzerinde duran turuncu-yeşilli ekip, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

Öte yandan antrenman öncesinde Pereira için doğum günü kutlaması yapıldı. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Pereira'ya eski ve yeni fotoğraflarından oluşan kolajın yer aldığı tabloyu hediye etti. Teknik heyet ve futbolcular da kutlamaya katılarak Pereira'nın doğum gününü tebrik etti.

Alanyaspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Alanyaspor'da Galatasaray hazırlıkları sürdürüldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz