Barış Alper Yılmaz: Hedeflerim var ama takımın hedefleri önemli!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında uzatmalara giden müsabakada Juventus'u eleme başarısı gösterdi.

Galatasaray'da maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlayan Barış Alper Yılmaz karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Taraftarlara teşekkür eden Barış Alper Yılmaz, "Taraftarlarımıza teşekkür ederiz, 3-0 gerideyken bile bizi desteklediler. Çok iyi oynamadık, iyi pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. İyi oynayamadık, herkes farkında. Turu geçtik ama.. Taraftarımıza söz veriyoruz, çok daha iyi olacağız. Hocamızın dediklerini yapabilseydik, böyle olmazdı. 3-0 geriye düşmek kötü oldu ama turu geçtiğimiz için mutluyuz. Daha iyi futbol izletmek istiyoruz" dedi.