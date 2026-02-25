Barış Alper’e canlı takip!

İstanbul'daki ilk maçta bitmeyen enerjisiyle rakibe soğuk terler döktüren, Juventus'un iki sol bekinin de cezalı duruma düşmesine neden olan Barış Alper Yılmaz, tüm dikkatleri üzerine çekmişti. İtalyan ekibinin futbol direktörü Giorgio Chiellini'nin, hakkında, "Temaslı oyunu mükemmel oynuyor. İtiyorsun, çekiyorsun yıkılmıyor. Bizim lige uygun, onu transfer etmeliyiz" raporu verdiği milli futbolcu bu kez Allianz Stadı'nda görücüye çıkacak. Barış dışında Serie A'da uzun süre oynayan İcardi, Osimhen, Lemina, Torreira ve Singo ile Napoli'den gelen Noa Lang, kendilerini göstermek istiyor. Çizme ekiplerinin takibindeki teknik direktör Okan Buruk da karşılaşmaya tam motive.

ÇEYREK FİNALİ İSTİYOR

Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmesi olan Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesinde Şampiyonlar Ligi çeyrek finali için özel bir prim maddesinin bulunduğu ve bu hedefe ulaşmayı çok istediği öğrenildi.