Başkan Erdoğan, Galatasaray’ı kutladı!

Giriş Tarihi: 26.02.2026 02:25 Son Güncelleme: 26.02.2026 02:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Juventus'u eleyerek UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmayı başaran Galatasaray'ı tebrik etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda uzatmalara giden maçta Juventus'a 3-2 yenilmesine rağmen son 16'ya kaldı.

Maçın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sarı-kırmızılı takımı kutladı. Telefonla arayarak teknik ekip ve futbolcularla tek tek konuşan Başkan Erdoğan tebriklerini iletti.

Karşılaşmayı yerinde takip eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da soyunma odasına gelerek oyuncuları ve teknik ekibi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmalarından dolayı kutladı.

