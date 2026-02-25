Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Edin Dzeko: "Bu kulüp için paradan vazgeçtim"
Giriş Tarihi: 25.02.2026 20:59

Almanya 2. Bundesliga takımlarından Schalke 04'te forma giyen golcü oyuncu Edin Dzeko, takımının Bundesliga'ya çıkacağına inandığını ifade etti.

2. Bundesliga'da Schalke 04'te sürdüren Edin Dzeko, Sky Sport Almanya'ya açıklamalarda bulundu. Bosna Hersekli yıldız, "Schalke her zaman harika bir kulüp olmuştur ve bence Bundesliga'da yer almayı hak ediyor" dedi.

Tecrübeli oyuncu, "Başından beri söyledim; para benim için önemli değil. Çok daha kazançlı başka teklifler de aldım. Ama benim motivasyonum para değildi. Bu kulüp için seve seve paradan vazgeçtim." diye konuştu.

EMEKLİLİK SÖZLERİ

Emekliliği düşünmediğini ifade eden 39 yaşındaki golcü, "Bunu henüz bilmiyorum. Birkaç ay öncesinden emekli olacağım diyebilecek türden bir insan değilim. O kadar uzun vadeli planlar yapmıyorum." ifadelerini kullandı.

Edin Dzeko, Schalke formasıyla çıktığı ilk 5 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti.

