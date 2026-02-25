Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eren Elmalı’dan Juventus maçı sözleri!
Galatasaray forması giyen Eren Elmalı, Juventus maçı öncesi konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında Juventus'a konuk olacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İlk maçtaki avantajı düşünmediklerini belirten Eren Elmalı, "İlk maç bizim için iyi geçti ama şu anda skoru düşünmüyoruz. Kendi oyunumuzu oynayıp tur atlamak istiyoruz" dedi.

Galatasaray'ın farklı formasyonlar denemesine dair Eren Elmalı, "Takımın farklı formasyonda oynaması bizim için zor olabiliyor ama buna çalışıyoruz. İyi bir maç geçeceğini düşünüyorum. İlk maçta ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik, bugün de bunu göstereceğimizi düşünüyorum" sözlerini dile getirdi.

