Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe kafilesi Nottingham'a ulaştı!
Giriş Tarihi: 25.02.2026 20:48

Fenerbahçe kafilesi Nottingham'a ulaştı!

Fenerbahçe kafilesi, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Nottingham Forest maçı için şehre ulaştı.

AA
Fenerbahçe kafilesi Nottingham’a ulaştı!
  • ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile karşılaşacak Fenerbahçe, Nottingham şehrine geldi.

İstanbul'dan özel uçakla yaklaşık 4,5 saatlik yolculuğun ardından Nottingham'a ulaşan sarı-lacivertli kafileyi, konaklayacağı otel önünde bir grup taraftar meşalelerle karşıladı.

Kafilede, yöneticilerden Ertan Torunoğulları, Ali Gürbüz, Adem Köz ve Eren Ergen'in yanı sıra futbol AŞ yönetim kurulu üyeleri Ömer Topbaş, Turgay Terzi, Tarık Akbaş ve Mehdi Şeren yer aldı.

Nottingham Forest-Fenerbahçe maçı, saat 23.00'te başlayacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe kafilesi Nottingham'a ulaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz