Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray’da Victor Osimhen’den tur sözleri!
Giriş Tarihi: 26.02.2026 01:51 Son Güncelleme: 26.02.2026 01:55

Galatasaray’da Victor Osimhen’den tur sözleri!

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Juventus maçından sonra konuştu.

Galatasaray’da Victor Osimhen’den tur sözleri!
  • ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Juventus'u uzatmalara giden maçta eleme başarısı gösteren Galatasaray'da Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Victor Osimhen, "Bu maç baştan itibaren hayal kırıklığına uğrattı. Juventus'u tebrik ederiz, bizi çok zorladılar. 10 Kişi bile çok zorladılar ve 2 gol attılar. Golümden ve yaptıklarımdan mutluyum. Çalışmamız gereken çok şey olduğunun farkındayız. Juventus'u kazanmayı hak etti ama biz de turu hak ettik" ifadelerini kullandı.

Galatasaray taraftarına parantez açan Victor Osimhen, "En zor anda bile taraftar yanımızdaydı. Galatasaray taraftarı bu mutluluğu sonuna kadar hak ediyor. Gerideyken bile bize destek olmayı bırakmadılar. Onlar sayesinde turu atladık diyebiliriz. Onların desteğine çok ihtiyacımız var ve her adımda yanımızda olacaklarına eminiz" sözlerini dile getirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray’da Victor Osimhen’den tur sözleri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz