Galatasaray’da Victor Osimhen’den tur sözleri!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Juventus'u uzatmalara giden maçta eleme başarısı gösteren Galatasaray'da Victor Osimhen açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Victor Osimhen, "Bu maç baştan itibaren hayal kırıklığına uğrattı. Juventus'u tebrik ederiz, bizi çok zorladılar. 10 Kişi bile çok zorladılar ve 2 gol attılar. Golümden ve yaptıklarımdan mutluyum. Çalışmamız gereken çok şey olduğunun farkındayız. Juventus'u kazanmayı hak etti ama biz de turu hak ettik" ifadelerini kullandı.