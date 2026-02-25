Göztepe’de Stoilov’dan taraftara mesaj!

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, kulübün Amerika merkezli X şirketine ait sosyal medya platformundan bir açıklama yayınladı.

Stoilov, açıklamasında, "Sevgili Göztepe ailesi, hafta sonu yaşadığımız mağlubiyet hepimizi üzdü. Ancak tek bir maç sonucuna takılıp vaktimizi üzülerek geçirmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş maçının geride kaldığını, hedeflerinin cumartesi günü oynayacakları Eyüpspor karşılaşmasını kazanmak olduğunu belirten Stoilov, şunları kaydetti:

"Hedefimizde ve inancımızda herhangi bir eksilme olmadığını, hatta daha iyi işlere imza atmak için hala çok aç ve istekli olduğumuzu özellikle söylemek istiyorum. Her zaman söylediğim gibi bunu her gün çok çalışarak ve gelişerek başarabiliriz. İnancımız, cumartesi günü maç başlama düdüğüyle birlikte sizlerle bir olduğumuzda kuvvetlenerek büyüyecek. Cumartesi günü herkesi stadyumda görmek istiyoruz. Hakem düdüğüyle birlikte takımımıza vereceğiniz destek, bizim en büyük gücümüz olacak. Her bir oyuncum, büyük Göztepe taraftarının desteğine ve inancına ihtiyaç duyacak. Tüm Göztepe ailesine, sezon boyunca verdikleri tüm destek için takımım adına teşekkür ederim."