İşte o VAR kaydı!

Konyaspor'un 2-0 kazandığı Galatasaray maçının 49. dakikasında sarıkırmızılıların Sane ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. G.Saray, bu pozisyonun ofsayt olmadığı yönünde tepki göstermişti. TFF dün VAR kayıtlarını açıkladı. İşte orta hakem Atilla Karaoğlan ile VAR'daki Davut Dakul Çelik'in konuşmaları…
VAR: Atilla hocam potansiyel ofsayt ihlali için sahada inceleme öneriyorum. Etkiyi göstereceğim. Karaoğlan: Tamam. VAR: Önce oyuncunun ofsaytta olduğunu göstereceğim. Karaoğlan: Tamam. Bu yerde 70 numarayla mücadeleden bahsediyorsun doğru mu? VAR: Doğrudur. Kale arkasından da etkisini göstereceğim. Karaoğlan: Gördüm. 93 numaralı oyuncu ofsayt pozisyonunda. Rakibiyle ikili mücadeleye giriyor. Topun geçişinde oyuncunun yetişme ihtimali var. Rakibe etkisi var. Bundan dolayı golü iptal ediyorum, ofsaytla başlıyorum.
Tamam. VAR: Doğrudur, tamamdır.