İşte o VAR kaydı!

Konyaspor'un 2-0 kazandığı Galatasaray maçının 49. dakikasında sarıkırmızılıların Sane ile bulduğu gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. G.Saray, bu pozisyonun ofsayt olmadığı yönünde tepki göstermişti. TFF dün VAR kayıtlarını açıkladı.VAR: Atilla hocam potansiyel ofsayt ihlali için sahada inceleme öneriyorum. Etkiyi göstereceğim. Karaoğlan: Tamam. VAR: Önce oyuncunun ofsaytta olduğunu göstereceğim. Karaoğlan: Tamam. Bu yerde 70 numarayla mücadeleden bahsediyorsun doğru mu? VAR: Doğrudur. Kale arkasından da etkisini göstereceğim. Karaoğlan: Gördüm. 93 numaralı oyuncu ofsayt pozisyonunda. Rakibiyle ikili mücadeleye giriyor. Topun geçişinde oyuncunun yetişme ihtimali var. Rakibe etkisi var.Tamam. VAR: Doğrudur, tamamdır.

