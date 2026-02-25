Jeton Bekjiri: Yarınki maçta daha çok defansif yaklaşacağız!

Shkendija Teknik Direktör Jeton Bekjiri, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın karşılaşacakları Samsunspor'un güçlü bir takım olduğunu, maçta ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Bekjiri ile tecrübeli futbolcu Sebastjan Spahiu maçın oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Samsunspor'un için "ciddi ve kendini çok geliştirmiş bir takım" ifadelerini kullanan Bekjiri, "Kesinlikle bu bizim için çok önemli bir maç. Samsunspor hala güçlü bir rakip. Umarım Samsunspor yarın en iyi günlerinde olmaz. Biz de daha iyi performans ve oyun sunmak istiyoruz. Altını çizerek söylemek istiyorum, Samsunpor güçlü bir takımdır. Biz elimizden ne geliyorsa yapacağız. Yarın güzel bir oyun sunmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Beqiri, "İlk maç bizim için zor oldu. Yarınki maçta daha çok defansif yaklaşacağız. Kendi taktiğimizi uygulamaya çalışacağız. Samsunspor'u inceledik. Ona göre sahada mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Orta saha oyuncusu Sebastjan Spahiu ise, Samsunspor'a karşı oynamanın zor olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Samsunspor gerçekten çok güçlü bir takımdır. Türkiye'de ağırlığını ortaya koymuş bir takım. Geçen maçta en iyi günümüzde değildik. Yarın yüzde 100'ümüzü sahaya verip oynayacağız. Kesinlikle yarın iyi sonuç olmaya çalışacağız ancak bu iyi sonucu almak hiçte kolay olmayacak."