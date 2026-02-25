Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri JUVENTUS GALATASARAY CANLI | Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus deplasmanında! İşte Okan Buruk'un 11'i...
Giriş Tarihi: 25.02.2026 21:46

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 play-off etabı rövanş maçında İtalya ekibi Juventus'a konuk olacak. Allianz Stadı'ndaki karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Müsabaka öncesinde Okan Buruk'un 11'i belli oldu. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu bileti için Juventus deplasmanına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, organizasyonun lig aşamasını 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayarak son 16 play-off etabına yükseldi.

Bu turun ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, rövanş karşılaşmasında her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 2 farklı mağlubiyet halinde "Devler Ligi"nde son 16 takım arasına kalacak. Üç farklı mağlubiyette maç uzayacak, 4 veya daha farklı yenilgide ise Juventus turu geçecek.

Sarı-kırmızılı ekip, son 16 turuna kalması durumunda İngiltere ekiplerinden Liverpool veya Tottenham ile eşleşecek.

İŞTE 11'LER

JUVENTUS: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Thuram, Conceiçao, Kenan, David

GALATASARAY: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Lemina, Barış Alper, Lang, Osimhen

NOTLAR

Galatasaray'da Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için maçta oynayamayacak.

Cimbom'da Senegalli Ismail Jakobs, Kolombiyalı Davinson Sanchez, Hollandalı Noa Lang ve Abdülkerim Bardakcı, sarı kart görmeleri halinde sonraki turun ilk maçında forma giyemeyecek.

