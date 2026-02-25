Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Juventus – Galatasaray maç sonu Libero TV canlı yayını! Hasan Kabze, Mehmet Özcan, Serkan Korkmaz
Giriş Tarihi: 25.02.2026 22:07 Son Güncelleme: 25.02.2026 22:09

Juventus – Galatasaray maç sonu Libero TV canlı yayını! Hasan Kabze, Mehmet Özcan, Serkan Korkmaz

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş mücadelesinde Juventus, bu akşam sahasında Galatasaray’ı konuk edecek. Karşılaşmanın ardından Libero TV ekranlarında Hasan Kabze, Mehmet Özcan ve Serkan Korkmaz değerlendirmelerde bulunacak.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ilk maçında 5-2 mağlup ettiği Juventus ile rövanşta karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılılar, Torino'daki rövanş mücadelesinde tur biletini arayacak. Dev karşılaşmada Joao Pedro Pinheiro düdük çalacak.

Juventus ile Galatasaray arasındaki heyecan dolu müsabaka Libero TV ekranlarında değerlendirilecek. Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Kabze, Mehmet Özcan ve Serkan Korkmaz, Libero TV YouTube kanalında yorumlarda bulunacak.

İLK 11'LER

Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Conceiçao, Kenan Yıldız, Jonathan David.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz, Lang, Osimhen.

