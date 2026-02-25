Juventus – Galatasaray maç sonu Libero TV canlı yayını! Hasan Kabze, Mehmet Özcan, Serkan Korkmaz

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ilk maçında 5-2 mağlup ettiği Juventus ile rövanşta karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, Torino'daki rövanş mücadelesinde tur biletini arayacak. Dev karşılaşmada Joao Pedro Pinheiro düdük çalacak.
Juventus ile Galatasaray arasındaki heyecan dolu müsabaka Libero TV ekranlarında değerlendirilecek. Galatasaray'ın eski futbolcusu Hasan Kabze, Mehmet Özcan ve Serkan Korkmaz, Libero TV YouTube kanalında yorumlarda bulunacak.
İLK 11'LER
Juventus: Perin, Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie, Locatelli, Koopmeiners, Thuram, Conceiçao, Kenan Yıldız, Jonathan David.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz, Lang, Osimhen.