Juventus-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, İtalya'da rövanş mücadelesine çıkıyor.
TUR İÇİN SAHADA
Sarı-kırmızılı takıma son 16'ya kalması için galibiyet ile beraberlik dışında tek farklı ve iki farklı yenilgi yetiyor. Juventus 90 dakikayı 3 farklı üstünlükle tamamlarsa, 30 dakikalık uzatmaya geçilecek.
4 FUTBOLCU SINIRDA
Cimbom'da, Juventus maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarıkırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Noa Lang sarı kart görmesi durumunda bir sonraki turun ilk müsabakasında cezalı duruma düşecek.
EN SON 12 YIL ÖNCE OYNADI
Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi son 16 turunda son olarak 12 yıl önce 2013-14 sezonunda mücadele etti. O sezon son 16'da Chelsea ile eşleşen Aslan, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı, deplasmanda ise 2-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 6'sını Victor Osimhen kaydetti
JUVENTUS - GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Torino'daki Allianz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.
JUVENTUS - GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Juventus - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
GALATASARAY JUVENTUS'U ELERSE KİMİNLE EŞLEŞİYOR?
Galatasaray, Juventus'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ya da Tottenham ikilisinden biriyle karşılaşacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
Juventus XI: Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Bremer, Kostic, Locatelli, Thuram, Koopmeiners, Kenan, Conceiçao, David
Galatasaray XI: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Lang, Osimhen