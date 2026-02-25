Juventus-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...

EN SON 12 YIL ÖNCE OYNADI

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi son 16 turunda son olarak 12 yıl önce 2013-14 sezonunda mücadele etti. O sezon son 16'da Chelsea ile eşleşen Aslan, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı, deplasmanda ise 2-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 6'sını Victor Osimhen kaydetti