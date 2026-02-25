Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Juventus-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
Giriş Tarihi: 25.02.2026 06:58 Son Güncelleme: 25.02.2026 07:08

Juventus-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Juventus ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Peki, Juventus Galatasaray rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik mücadeleye dair tüm detaylar…

SPOR SERVİSİ Futbol
Juventus-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler...
  • ABONE OL

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Juventus'u 5-2 yenen Galatasaray, İtalya'da rövanş mücadelesine çıkıyor.

TUR İÇİN SAHADA

Sarı-kırmızılı takıma son 16'ya kalması için galibiyet ile beraberlik dışında tek farklı ve iki farklı yenilgi yetiyor. Juventus 90 dakikayı 3 farklı üstünlükle tamamlarsa, 30 dakikalık uzatmaya geçilecek.

İtalyan devi 4 farklı kazanırsa temsilcimiz elenecek. Tur için avantajlı konumda olan Aslan, tam kadro İtalya'ya gitti. 5-2 kaybedilen maçta iki sol bekini (CambiasoCabal) kaybeden Juventus'ta ağrıları olan Bremer ve Jonathan David rövanşa yetiştirilmeye çalışılıyor.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Cimbom'da, Juventus maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Sarıkırmızılılarda Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez ve Noa Lang sarı kart görmesi durumunda bir sonraki turun ilk müsabakasında cezalı duruma düşecek.

EN SON 12 YIL ÖNCE OYNADI

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi son 16 turunda son olarak 12 yıl önce 2013-14 sezonunda mücadele etti. O sezon son 16'da Chelsea ile eşleşen Aslan, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı, deplasmanda ise 2-0 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 6'sını Victor Osimhen kaydetti

JUVENTUS - GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Torino'daki Allianz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.

JUVENTUS - GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Juventus - Galatasaray maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

GALATASARAY JUVENTUS'U ELERSE KİMİNLE EŞLEŞİYOR?

Galatasaray, Juventus'u elemesi durumunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ya da Tottenham ikilisinden biriyle karşılaşacak.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

Juventus XI: Di Gregorio, Kalulu, Kelly, Bremer, Kostic, Locatelli, Thuram, Koopmeiners, Kenan, Conceiçao, David

Galatasaray XI: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Barış, Sara, Lang, Osimhen

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz