Kasıtlı zaman geçirmeye son!

Futbolun oyun kurallarını belirleyen Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), süreye dayalı yeni kuralları devreye sokmaya hazırlanıyor. Kasıtlı zaman geçirmeyi azaltmak, oyunun temposunu artırmak ve futbolu daha akıcı hale getirmek için 2026-27 sezonunda uygulamanın gelmesi hedefleniyor. Buna göre sakatlıklara ve oyuncu değişikliğine süre sınırı geliyor. Kalecilerin 8 saniye kuralına da yeni ilaveler yapılacak. İşte düşünülen yeni kurallar:

KALECİLER MUAF TUTULACAK

Tedavi gören oyuncu dışarı çıktıktan sonra en az 1 dakika beklemek zorunda. Ancak kaleciler bu kuraldan muaf tutulacak. Yapılan faulde rakip oyuncu sarı veya kırmızı kart görürse yani ciddi bir sakatlık meydana gelirse bu futbolcu aynı şekilde muaf tutulacak. Amaç zaman geçirmeyi önlemek.

SONRAKİ DÜDÜK BEKLENECEK

Çıkan oyuncu için 10 saniye kuralı uygulanacak. Süreyi geçerse bir sonraki duraklamaya kadar takımı 10 kişi oynayacak. Bu süre en az 60 saniye olacak.

VAR'IN YETKİSİ ÇOĞALACAK

Hatalı ikinci sarı kart ve hatalı kornerler için VAR müdahale edebilecek.

AUT VE TAÇLARDA GERİ SAYIM

Aut atışları ve taç atışlarında geri sayım sistemi uygulanacak. Süre aşılırsa top doğrudan rakip takıma verilecek.