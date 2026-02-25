Kayserispor, son 11 sezonda 24 kez teknik adam değiştirdi

Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Kocaelispor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor'da Karadağlı teknik direktör Radomir Djalovic ile yolların ayrılmasına karar verilmiş, yaklaşık 2 hafta süre fesih görüşmelerinin ardından ayrılık resmiyete dökülmüştü. Sarı-kırmızılılar; Djalovic yönetiminde ligde 13 karşılaşmada sadece 10 puan toplayabilirken, Djalovic ile yolların ayrılmasının ardından Erling Moe, Zecorner Kayserispor'un yeni teknik direktörü oldu. Kayserispor'da Djalovic ile yolların ayrılmasıyla birlikte son 11 sezonda 24'üncü kez görev değişikliğine gidildi. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 11 sezonda 22 farklı teknik adam ile çalıştı.

2015-2016 sezonunda Tolunay Kafkas ile sözleşme imzalayan Kayserispor, o sezondan bugüne kadar geçen süreçte Hikmet Karaman ve Samet Aybaba ile 2'şer kez olmak üzere, toplam 22 farklı teknik adamla çalıştı. Takımın başına geçen Erling Moe, sarı-kırmızılı ekibin son 11 sezondaki 24'üncü teknik direktör oldu. Moe, ayrıca sarı-kırmızılı takımın başında sezon başından bu yana görev yapacak üçüncü teknik adam olacak.

Sarı kırmızılı takımda; Tolunay Kafkas, Hakan Kutlu, Sergen Yalçın, Mesut Bakkal, Marius Sumudica, Ertuğrul Sağlam, Hikmet Karaman, Samet Aybaba, Bülent Uygun, Robert Prosinecki, Bayram Bektaş, Dan Petrescu, Uğur Kulaksız, Hamza Hamzaoğlu, Yalçın Koşukavak, Çağdaş Atan, Recep Uçar, Burak Yılmaz, Sinan Kaloğlu, Sergej Jakirovic, Markus Gisdol ve son olarak da Radomir Djalovic görev yaptı. Öte yandan, İç Anadolu ekibinde Radomir Djalovic ile sözleşme fesih görüşmelerinin sürdüğü iki haftada takımın başında teknik sorumlu Muhammed Türkmen yer aldı. Kayserispor, bu istatistiği ile ligde en çok teknik direktör değiştiren kulüpleri arasında yer aldı.