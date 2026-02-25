Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mario Lemina: Garip bir maçtı!
Giriş Tarihi: 26.02.2026 02:10

Mario Lemina: Garip bir maçtı!

Galatasaraylı futbolcu Mario Lemina, Juventus maçından sonra konuştu.

Mario Lemina: Garip bir maçtı!
  • ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanşında Juventus'u uzatmalar sonucunda eleme başarısı gösteren Galatasaray'da Mario Lemina açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Mario Lemina, "Juventus'a karşı turu geçtik. Aslında garip bir maçtı. Çok iyi bir takıma karşı oynadık, kolay olacakmış gibi oynadık ve ders alacağımız bir maçı geride bıraktık. Erkeden böyle bir maçı bitirmemiz gerekirdi" dedi.

Bu maçtan ders çıkarmaları gerektiğini vurgulayan Mario Lemina, "Garip bir hisse düştük ve şüphelenmeye başladık. Daha iyi yönetebilirdik. İlk 11 ve kulübede iyi oyuncularımız olduğu için turu geçtik. Bir sonraki maçlarda böyle şeyler yapmamalıyız, ders çıkarmalıyız" sözlerini dile getirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Mario Lemina: Garip bir maçtı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz