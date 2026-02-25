Okan Buruk'tan Juventus maçı açıklaması: "Turu geçtik ama çok büyük ders aldık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, "Aslında maç zor değildi, biz zorlaştırdık. Son 16'ya kaldığımız için çok mutluyum. Buna şükrediyorum. Bunun değerini bilmek lazım. Ama özellikle 11'e 10 kaldıktan sonra sanki rakibimiz 11 kişi, biz 10 kişiymişiz gibi bir oyun ortaya çıktı. Tabii bu da teknik adamı bazen oyun içinde çaresiz bırakıyor." dedi.

"MAÇI DA BU DEĞİŞTİRDİ"

Buruk, "Değişiklikler yapmışsınız, yeni oyuncular sokmuşsunuz... Sarı kartlı oyuncularımızı çıkardık, üstün kalmak için bunları yaptık ama takımı da etkilemedi. İyi yerleşemedik. Santrforsuz oyuna geçtiler. Bütün kanat oyuncuları çok iyi oynadı. Maçı da bu değiştirdi." açıklamasında bulundu.

"TURU GEÇTİK AMA BÜYÜK DERS ALDIK"

Tecrübeli teknik adam, "Kötüyü de gördük... Daha iyisini yapmak için elimizde şans var. Daha çok çalışacağız. Ben kendimi değerlendireceğim. Oyuncularımız da kendini değerlendirmeli. Turu geçtik ama çok büyük ders aldık." diye konuştu.

OSIMHEN SÖZLERİ

52 yaşındaki çalıştırıcı, "Maçta daha öz güvenli oynamamız gerekiyordu. İkinci yarı daha iyi bir maç bekliyordum ama daha kötüye gittik. Victor Osimhen'e sakin olmasını ve fırsatların ona geleceğini söylemiştim öyle de oldu ve maçın adamı oldu. Onu da tebrik ederim" ifadelerini kullandı.