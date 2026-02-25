Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Samsunspor tur için Shkendija ile karşılaşacak
Samsunspor tur için Shkendija ile karşılaşacak

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı konuk edecek.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçta deplasmanda 1-0 yendiği rakibi karşısında elde ettiği avantajı koruyup adını son 16 turuna yazdırmaya çalışacak.

SAMSUNSPOR'DA 5 EKSİK

Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Shkendija karşısında kadroda yer alamayacak.

Sakatlıkları devam eden Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa da bu maçta forma giyemeyecek.

