Sörloth şov yaptı Atletico turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off'tan son 16'ya kalan ilk takımlar belli oldu. Atletico Madrid, Club Brugge'ü 3-3'ün rövanşında evinde 4-1 yenerek son 16 turuna yükseldi. İspanyol ekibi, 23. dakikada kaleci Oblak'ın asistinde Sörloth ile 1-0'ı buldu. Belçika kulübü 36'da Ordonez ile karşılık verdi. İlk yarısı 1-1 tamamlanan maçta Atletico, 2. yarıya Cardoso'nun golüyle başladı, 76'da da Sörloth ile bir gol daha attı. Norveçli santrfor, 87'de hat-trick yaptı: 4-1. Leverkusen de 2-0 kazandığı müsabakanın rövanşında Olympiakos ile 0-0 berabere kalarak turladı. Bodo/Glimt, 3-1 galip bitirdiği ilk maçın ardından dün de İnter'i 2-1 yenerek bileti aldı. Newcastle United ise 6-1'in avantajıyla sahasında Karabağ'ı 3-2 mağlup edip son 16'ya kaldı.

