Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig’den Çin’e transfer oldu
Giriş Tarihi: 25.02.2026 10:54 Son Güncelleme: 25.02.2026 11:03

Süper Lig’den Çin’e transfer oldu

Eyüpspor, Prince Ampem’in Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Port'a transfer olduğunu açıkladı.

Süper Lig’den Çin’e transfer oldu
  • ABONE OL

ikas Eyüpspor, Ganalı kanat oyuncusu Prince Ampem'in Çin Süper Ligi ekiplerinden Şanghay Port'a transfer olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcumuz Prince Ampem'in transferi konusunda Çin Süper Ligi ekiplerinden Shanghai Port ile anlaşmaya varılmıştır.

Formamızı giydiği üç sezon boyunca verdiği mücadele, Trendyol 1. Lig'de yaşadığımız şampiyonluktaki katkıları ve Trendyol Süper Lig'de geçirdiğimiz iki sezondaki performansı için Prince Ampem'e teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig’den Çin’e transfer oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz