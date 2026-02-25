Vitor Pereira'dan Fenerbahçe sözleri: "Savaşacaklarını biliyorum"

Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Mücadele öncesinde teknik direktör Vitor Pereira ile Elliot Anderson basın toplantısı düzenledi.

Fenerbahçe karşısında alacakları sonuçla taraftarlarını mutlu etmek istediklerini ifade eden Pereira, "Yapabileceğimiz en kötü şey yarın kolay bir maç oynayacağımızı düşünmek. Mantalitelerini çok iyi biliyorum. İnanarak geldiklerini, kazanmak için geldiklerini biliyorum. Savaşacaklarını biliyorum. Biz de aynı mantıkla oynamak zorundayız." dedi.

"İNANAN BİR TAKIM OLMALARINI İSTİYORUM"

Fenerbahçe ve Liverpool karşısında ortaya konan oyundan memnun olduğunu aktaran tecrübeli çalıştırıcı, "Her gün daha iyiye gitme imkanımız var. İstikrarlı olmamız lazım. Kadromuz elbette yetenekli, dinlemeye açıklar. Cesur ve inanan bir takım olmalarını istiyorum." diye konuştu.

"BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİRİZ"

Pereira, ilk maçta alınan 3-0'lık galibiyetin avantajıyla yarın kadroda değişiklik yapıp yapmayacağı sorusuna ise "Eğer yapabilirsem 11 oyuncuyu da değiştirmeyi isterim. Hepsi kendilerini kanıtlamak için çok çalışıyorlar. Dengeyi kaybetme riskini göze alamayız. Taktik ve fiziksel olarak dengeyi bulmak zorundayız. Ama yarın bazı değişiklikler yapabiliriz." cevabını verdi.

"EN İYİ DURUMDA OLMAMIZ LAZIM"

Deneyimli teknik adam, "UEFA Avrupa Ligi, Premier Lig'de kalma mücadelesine zarar veriyor mu?" sorusunu, "Avrupa'daki rekabet için de tutkularımız var. İlerleyebilmek için yarın istikrarlı olmalıyız. Premier Lig, çok talepkar bir lig. Biz de en iyi durumumuzda olmamız lazım." diyerek yanıtladı.

ANDERSON: "ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM"

Elliot Anderson ise "Yeni teknik direktörümüzle hazırlanmak için çok fazla vaktimiz olmadı. Çok güçlü bir takım. İlk maçtaki gibi oynamalıyız. Atmosfer ilk maçta çok iyiydi. Sanıyorum oynadığım en gürültülü ortamdı. Kendimizi oyuna vermeye çalıştık." ifadelerini kullandı.

"ODAKLANARAK DEVAM EDİYORUZ"

Anderson, "Pereira ile çalışmak nasıl?" sorusuna verdiği "Ben çok keyif alıyorum. Çok zaman olmadı. Ama son iki maçta çok iyi oynadık. Şu anda ligde zor pozisyondayız. Ama takım içindeki inancımız çok fazla. Hocamızın istediklerine odaklanarak devam ediyoruz." yanıtıyla değerlendirmelerini tamamladı.