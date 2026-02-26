Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Alanya Ultra Trail efsanesi geri döndü
Giriş Tarihi: 26.02.2026

Doğayla tarihin, gelenekle modern dayanıklılığın kesişim noktasında yer alan Alanya Ultra Trail, 27–28 Mart 2026 tarihlerinde spor tutkunlarını buluşturuyor. Cleopatra Plajı'ndan başlayan ve parkurlarıyla Akdeniz kıyılarından Toroslar'ın zorlu yamaçlarına doğru yükselen organizasyon, 3.905 metrelik toplam yükseklik kazanımı ile ultra trail disiplininin en iddialı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Değişen iklim ve doğa koşullarıyla sporcuları hem fiziksel hem de zihinsel olarak sınarken, Alanya'nın eşsiz manzaralarını ve tarihi dokusunu yarışın ayrılmaz bir parçası hâline getiriyor. Dağ Koşusu branşında Dünya ve Avrupa şampiyonluklarına imza atan milli atlet "Dağların Arslanı" Ahmet Arslan tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Alanya Ultra Trail, Türkiye'nin en prestijli dağ koşusu organizasyonlarından biri konumunda.

