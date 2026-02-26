Alanya Ultra Trail efsanesi geri döndü

tarihin, gelenekle modern dayanıklılığın kesişim noktasında yer alan Alanya Ultra Trail, 27–28 Mart 2026 tarihlerinde spor tutkunlarını buluşturuyor. Cleopatra Plajı'ndan başlayan ve parkurlarıyla Akdeniz kıyılarından Toroslar'ın zorlu yamaçlarına doğru yükselen organizasyon,örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Değişen iklim ve doğa koşullarıyla sporcuları hem fiziksel hem de zihinsel olarak sınarken, Alanya'nın eşsiz manzaralarını ve tarihi dokusunu yarışın ayrılmaz bir parçası hâline getiriyor. Dağ Koşusu branşında Dünya ve Avrupa şampiyonluklarına imza atan milli atletAhmet Arslan tarafından 2017 yılında hayata geçirilen Alanya Ultra Trail, Türkiye'nin en prestijli dağ koşusu organizasyonlarından biri konumunda.

