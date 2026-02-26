Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh taraftarlarla buluştu!

Uzak Doğu pazarıyla ilgili Güney Koreli futbolcu gelmeden önce de planlarının varlığından söz eden Sarımermer, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili Oh gelmeden önce de planlar vardı ama gelince bu planlamalar katlanarak ve büyüyerek devam ediyor. Şimdiden net bir şey söylemem doğru olmaz ama bizim ürün bazında satışlarımız yurt dışı internet sitemiz üzerinden devam ediyor. Uzak Doğu ile ilgili projeler sadece Kartal Yuvası değil kulübümüz genel olarak da bir çalışma yapıyor."

Ligde geçen hafta oynanan Göztepe maçında taraftarın gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarımermer, "Son maçta taraftarın ilgisi bizi bu sezonun en yüksek cirosuna ulaştırdı. Yeniden teşekkür ediyorum. Bizim uzun zamandır beklediğimiz, özlediğimiz de bir kalabalıktı. Rakam söylemem doğru olmaz ama taraftarımız bizi memnun edecek büyüklüklerde rakamlara ulaştırdı. İnşallah bundan sonra takımımız onları mutlu edecek. Onlar Kartal'ın yuvasına, Kartal Yuvası'na koşmaya devam edecekler inşallah." diyerek konuşmasını noktaladı.