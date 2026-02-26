Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Caner’e son kırmızıyı Sakaryaspor gösterdi!
Giriş Tarihi: 26.02.2026

Caner’e son kırmızıyı Sakaryaspor gösterdi!

Caner’e son kırmızıyı Sakaryaspor gösterdi!
  • ABONE OL
Trendyol 1. Lig'de Sivasspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek kümede kalma mücadelesinde önemli bir kayıp veren Sakaryaspor yönetimi, kırmızı kartla oyundan atılan ve büyük tepki çeken Caner Erkin'in biletini kesti. Yeşilsiyahlı kulüp, bu sezon çıktığı 12 maçta 4. kırmızı kartını gören 37 yaşındaki oyuncu ile yollarını ayırdı. Deplasman dönüşü takımı havaalanında karşılayan taraftarlar, tecrübeli futbolcuyu protesto etmişti. İstanbul'un 3 büyüklerinde de forma giyen Caner Erkin, bu sezon Sakarya'da 12 karşılaşmada görev alırken 4 asist üretti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Caner’e son kırmızıyı Sakaryaspor gösterdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz