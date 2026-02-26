Caner’e son kırmızıyı Sakaryaspor gösterdi!

Trendyol 1. Lig'de Sivasspor'a deplasmanda 4-1 yenilerek kümede kalma mücadelesinde önemli bir kayıp veren Sakaryaspor yönetimi, kırmızı kartla oyundan atılan ve büyük tepki çeken Caner Erkin'in biletini kesti. Yeşilsiyahlı kulüp, bu sezon çıktığı 12 maçta 4. kırmızı kartını gören 37 yaşındaki oyuncu ile yollarını ayırdı.
Deplasman dönüşü takımı havaalanında karşılayan taraftarlar, tecrübeli futbolcuyu protesto etmişti. İstanbul'un 3 büyüklerinde de forma giyen Caner Erkin,
bu sezon Sakarya'da 12 karşılaşmada görev alırken 4 asist üretti.