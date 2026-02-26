CANLI | UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor – Shkendija maçı!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında Shkendija'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.
Kritik müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza düdük çalacak. Simone Sozza'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ile Assio Berti üstlenecek. VAR'da Daniele Doveri, AVAR'da Valerio Marini görev alacak.
Samsunspor – Shkendija maçı saat 20.45'te başlayacak.
Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye, Mouandilmadji.
Shkendija: Gaye, Trumci, Fetai, Meljichi, Webster, Alhassan, Ramadani, Zejnulai, Tamba, Latifi, Ibraimi.
İLK MAÇI SAMSUNSPOR KAZANDI
Samsunspor, Shkendija ile deplasmanda oynadığı eşleşmenin ilk maçını 1-0'lık skorla kazanmıştı.