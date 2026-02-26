Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor – Shkendija maçı!
Giriş Tarihi: 26.02.2026 17:59

CANLI | UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor – Shkendija maçı!

UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında Samsunspor, Shkendija ile karşı karşıya gelecek. Kritik maçın detayları ve canlı anlatımı haberimizde olacak.

CANLI | UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor – Shkendija maçı!
  • ABONE OL

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında Shkendija'yı konuk edecek. Zorlu karşılaşma Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.

Kritik müsabakada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza düdük çalacak. Simone Sozza'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ile Assio Berti üstlenecek. VAR'da Daniele Doveri, AVAR'da Valerio Marini görev alacak.

Samsunspor – Shkendija maçı saat 20.45'te başlayacak.

Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Holse, Assoumou, Ndiaye, Mouandilmadji.

Shkendija: Gaye, Trumci, Fetai, Meljichi, Webster, Alhassan, Ramadani, Zejnulai, Tamba, Latifi, Ibraimi.

İLK MAÇI SAMSUNSPOR KAZANDI

Samsunspor, Shkendija ile deplasmanda oynadığı eşleşmenin ilk maçını 1-0'lık skorla kazanmıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | UEFA Konferans Ligi’nde Samsunspor – Shkendija maçı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz