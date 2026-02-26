Celil Yüksel: Adımızı tarihe yazdırmak istiyoruz!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu rövanş maçında Shkendija karşısında 4-0 galip geldi. Kırmızı-beyazlılar, bu sonucun ardından UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna adını yazdırdı.

Samsunspor'da Celil Yüksel müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Thomas Reis'e de teşekkür eden Celil Yüksel, "Kazandığımız için mutluyuz. Yeni hocamızla yeni bir enerji yakaladık. Bizi buraya kadar getiren de Thomas Reis'ti, teşekkür ederiz. Maça çok iyi hazırlandık. İlk yarı istediğimiz oyunu sergileyemedik. Top bizde kalsın istedik, daha çok pas yapmaya çalışıyoruz. Kazandığımız için mutluyuz. Bundan sonraki maçlarda daha iyi oynayıp turlar atlamak istiyoruz" dedi.

Hedeflerine dair soruya Celil Yükel, "Şimdi lig maçımız var. Avrupa'da da gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyor. İnşallah tüm Türkiye'nin desteğiyle adımızı tarihe yazdırmak istiyoruz" cevabını verdi.

Celil Yüksel son olarak şu sözleri dile getirdi: "Bu şehrin çocuklarıyız. Avrupa'da bu başarı hayaliyle büyüdük. Hayalden daha ötesine gidiyoruz. Taraftarlardan ricam benim ağabeylerim, kardeşlerim, hemşerilerim. Elimizden geleni yapacağız. Bize destek versinler. Bu yolda hepimiz tarihe geçelim."