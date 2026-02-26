Domenico Tedesco açıkladı! Semedo ve Asensio neden 11’de yok?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest maçı öncesi konuştu.

Genç teknik adam yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "İlk maç zordu, yeni bir teknik direktör gelmişti ve biz de performansımızın altındaydık. Bu kez daha iyisini yapmak istiyoruz. İlk 11'de değişikliklerimiz var. Nelson Semedo ve Marco Asensio çok fazla maç oynadı. Sağlık ekibiyle ve oyuncularla konuştuk, 60 dakika bile oynamaları risk olabilirdi. Sezon şimdi bitmiyor, çok maç ve hedef var.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Çok fazla hücumcu oyuncumuz var. Matteo Guendouzi'ye defansif oyuncu dersem muhtemelen alınır, o da ofansif mantaliteye sahip ama stoper oynayacak. Mert Müldür normalde bek ve ileriye çıkmayı sever. İlk 11'de sadece Yiğit Efe Demir defansif oyuncu, onun dışında herkes hücum mantalitesi olan oyuncular. İyi bir sonuç için elimizden geleni yapacağız. Keyif almaya ve geliştiğimizi göstermeye çalışacağız. Hep beraber cesur olalım"